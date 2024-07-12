Омск-Информ
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·Культура/Афиша

У подрядчика будет четыре месяца, чтобы привести здание в порядок.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило торги на поиск подрядной организации, которая проведет капитальный ремонт фасада Пятого театра. Учреждение культуры располагается на улице Красный Путь в здании 1967 года постройки.

Победитель торгов должен будет до 30 ноября текущего года привести в порядок фасад здания, используя керамогранит, огнестойкие композитные панели и линеарные панели МеталлПрофиль. Для проведения работ выделено 8,5 млн рублей.

·Культура/Афиша

У подрядчика будет четыре месяца, чтобы привести здание в порядок.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило торги на поиск подрядной организации, которая проведет капитальный ремонт фасада Пятого театра. Учреждение культуры располагается на улице Красный Путь в здании 1967 года постройки.

Победитель торгов должен будет до 30 ноября текущего года привести в порядок фасад здания, используя керамогранит, огнестойкие композитные панели и линеарные панели МеталлПрофиль. Для проведения работ выделено 8,5 млн рублей.