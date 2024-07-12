Председателем юниор-парламента стала Юлия Гвоздинская. Ребят поздравили спикер «взрослого» горсовета Владимир Корбут и мэр Сергей Шелест.

Председателем юниор-парламента стала Юлия Гвоздинская. Ребят поздравили спикер «взрослого» горсовета Владимир Корбут и мэр Сергей Шелест.

Сегодня, 12 июля, в горсовете Омска прошло первое заседание Молодежного совета. В новый созыв по сложившейся традиции в его состав вошли 40 человек. Ребятам предстояло выбрать из 9 кандидатур председателя, его заместителя и секретаря юниор-парламента.

По действующему регламенту выборы проводились открытым голосованием. Но молодые люди смогли протестировать электронное голосование в действующей системе, с которой работают их взрослые коллеги по парламенту.

Представители Молодежного совета могли проголосовать только за одного кандидата. Председателем совета большинством голосов выбрана ведущий специалист по развитию персонала отдела по работе с персоналом ООО «НПО «МИР» Юлия Гвоздинская. Претендент представила комиссии идею развития профессионального туризма в Омске.

– Экспертной комиссии я предложила идею развития профессионального туризма в Омске, так как у нас сейчас одна из главных проблем – это отток молодых специалистов, которые проходят обучение в вузах и ссузах города и переезжают в другие регионы, – рассказала Юлия Гвоздинская. – Мне бы очень хотелось, чтобы мы развивали профессиональный туризм в нашем городе, так как у нас много промышленных предприятий, и с хорошим оборудованием. И хотелось бы, чтобы именно наши студенты работали на благоустройстве нашего города и получали профессиональные навыки и развивались на наших предприятиях.

Заместителем председателя стал учащийся школы № 33 Владимир Кононенко.

С началом работы молодежь поздравили спикер горсовета Владимир Корбут и мэр Омска Сергей Шелест.

– Состав Молодежного совета, на мой взгляд, очень интересный. Изначально у нас было 105 заявлений, 77 человек прошли через собеседование с экспертной комиссией, – сказала член экспертного совета Светлана Студеникина. – Они представили очень интересные проекты, по вопросам, которые есть в жизни нашего города и которые молодежь с огромным желанием стремится решить. Это молодежная политика, благоустройство города, сохранение исторической памяти и развитие патриотического воспитания.

В свою очередь мэр Сергей Шелест заявил, что ждет от Молодежного парламента свежих предложений.

– Это новый созыв неравнодушных ребят и девчонок, нацеленных на улучшение качества жизни в родном городе, – отметил Шелест. – Мы ждем от них конструктивных предложений по развитию города, свежих идей для сферы образования, молодежной политики, культуры, спорта. Со своей стороны окажем им всяческую поддержку. Уверен, объединение опыта депутатов и молодости их новых коллег даст хорошие результаты.

В ближайшее время ребятам предстоит сформировать состав комитетов. Стоит отметить, что более половины состава V созыва Молодежного совета – это школьники и студенты. Самый молодой член – ученица 53-й школы. На 2/3 состав состоит из девушек. В резерв вошли 37 человек.