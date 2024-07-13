Нынешним летом в моде не только классика, но и достаточно смелые модели. Известные омички при выборе одежды для загара делают ставку на удобство.

Установившаяся жаркая погода позволяет получить красивый оттенок кожи даже тем, кто не покидает пределы Сибири. Атмосферу черноморского курорта реально воссоздать и в Омске, если выбрать «правильный» купальник. Во-первых, он создает хорошее настроение обладательнице. Во-вторых, радует мужчин. Конечно, в том случае, если его выбор сделан верно. Главный лайфхак – экономить на покупке одежды для лета № 1 не стоит. «Омск-информ» узнал, какие модели купальника в тренде, что можно приобрести в Омске. И на что делают ставку при выборе этого предмета гардероба омские ВИП-модницы.

Классика пляжного «жанра»

С точки зрения сильной половины человечества, этот предмет гардероба предназначен для того, чтобы открыть на всеобщее обозрение те части тела, которые обычно женщина скрывает под одеждой. Что особенно актуально для Омской области, где зима длится до полугода. Считается, что наиболее сексуальным вариантом в данном случае будет бикини – раздельный купальник, появившийся в 1946 году. Он представлял собой лиф и нижнюю часть в виде довольно закрытого треугольника. Это так называемое классическое бикини. Оно особенно хорошо выглядит на дамах со спортивной фигурой, с, возможно, не самыми длинными ногами, но женственной «пятой точкой».

Есть бикини-стринг – это когда верх и низ крепятся к телу с помощью веревочек (мягко выражаясь, один намек на то, что что-то прикрыто). Особенно привлекательно такая модель смотрится на изящных дамах модельного типа.

Впрочем, любят ее и обладательницы внушительных прекрасных перси. Такие предпочитают микрокини – самый минимум ткани на наиболее «опасных» деталях тела. В подобных появляются на сцене девушки-бодибилдеры.

Кстати, открытый раздельный купальник многие используют для привлечения внимания к себе любимой. Так, например, поступала юная кинозвезда и секс-бомба Брижит Бардо. Сохранился снимок, на котором она во время фестиваля в Каннах загорает, а публика, в основном моряки, с интересом наблюдают за ней.

Много цвета и постельный стиль

Сегодня только раздельного купальника, чтобы поразить в самое сердце мужчин, недостаточно. Но есть много других фишек. Вот, например, продюсер Димы Билана, супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская во время своего недавнего отпуска на Мальдивах предпочла закрытые купальники, но яркой цветовой гаммы.

Цвет в этом сезоне, как уверяют модные эксперты, это вообще тренд для пляжной одежды. На Мальдивах Яна порадовала себя самой разнообразной цветовой гаммой, вплоть до звериного принта.

Леопардовые пятнышки в одежде вернулись на пик моды чуть ранее, но такие купальники до сих пор актуальны. Иногда Рудковскую тянуло на откровенно постельный стиль. Тогда купальник внешне может напоминать комбидрес с элементами прозрачности. Кстати модные эксперты уверяют, что если ваша пляжная одежда задумана в таком стиле, то украшать ее можно даже кружевами. По-прежнему в тренде крупный принт и металлические детали для оформления. Впрочем, если у вас нет проблем с фигурой и внешностью, можно, как новоиспеченная супруга звезды кино Александра Петрова, появляться и в total black купальнике.

Из известных омичек верна последним трендам депутат горсовета Наталья Старовойтова. Политик появилась на публике в идущем ей купальнике с цветным крупным принтом.

Омички предпочитают маркет-плейсы

В качестве экспертов редакция пригласила омичек, не экономящих на внешнем виде при посещении пляжа. В их гардеробе много купальников. Так, начальник отдела по связям с общественностью омского театра «Галерка» Алена Бондарь считает, что самое главное в этом предмете гардероба – удобство.

– Каких-то особых принципов при выборе купальника у меня нет. При покупке действую по старой схеме: увидела – понравился – купила. Чаще всего заказываю онлайн, это очень экономит время и позволяет выбирать из большего количества брендов, – рассказала Алена Бондарь. – Конечно, каждый сезон диктует свои тренды, поэтому неизбежно ежесезонное обновление. У меня стандартный набор, в общей сложности 4-5 комплектов: для похода на пляж, для загара и для закрытого бассейна. Для закрытого бассейна слитный, для загара раздельный и разные модели – чтобы загар ложился равномерно. Когда уже с загаром вопрос решен, достаем тот, что для красоты.

Организатор конкурсов красоты «Хрустальная корона Сибири», частный предприниматель Олеся Дорогова призналась, что верна конкретному бренду. Для эксперта в приоритете не трендовость купальника, а подходящий фасон.

– Я люблю пляжную одежду CALCEDONIA, заказываю ее на официальном сайте. Мне нравятся лекала этой марки, на мою фигуру хорошо садятся, – пояснила Олеся Дорогова. – В гардеробе у меня много купальников, так как покупаю их почти к каждой поездке к морю. Как раз на днях, кстати, пришел новый белоснежный купальник. На пляже белый цвет смотрится особенно эффектно. За тенденциями моды не слежу, знаю фасоны, которые подходят моему типу фигуры, их и выбираю.

Как видим, наши эксперты не надеются на ассортимент омских торговых точек, а ищут купальники в интернет-магазинах. Плюс они уверяют, что чаще всего за трендами моды не следят: ориентируются лишь на собственные ощущения.

Впрочем, в сети омских магазинов «Корсаж» купальники представлены. Пусть и не столь обильно, но ассортимент вполне соответствует тенденциям моды. Даже дамам размера +size можно подобрать.

Так что, обворожительные омички, не отказывайте себе в возможности порадоваться жизни. «Спецовка» для пляжа – это все равно что вторая кожа. С одной стороны, она вас защищает от солнца, а с другой – позволяет презентовать вас в выгодном свете.