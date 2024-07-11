Там можно будет купить семена и саженцы, рабочую одежду и другие товары для огородных работ.

Там можно будет купить семена и саженцы, рабочую одежду и другие товары для огородных работ.

В рамках выставки «Флора-2024» в Омске пройдет ярмарка для садоводов. Мероприятие планируется со 2 по 6 августа по адресу Петра Некрасова, 1а, на огороженной парковке возле бывшей ТЭЦ-1. Время работы: с 09:00 до 20:00.

На ярмарке можно будет купить семена и саженцы растений, изделия из керамики, элементы для декоративного оформления сада, рабочую одежду, средства для дезинфекции и бытовые химические средства по уходу за садом и огородом, а также тематическую литературу и другие товары для садово-огородных работ. Сейчас чиновники принимают заявки на участие от предпринимателей.

Подать заявку можно до 25 июля в окружных администрациях Омска: