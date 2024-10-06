Народные гуляния приурочены ко дню Покрова Пресвятой Богородицы и растянутся на три дня.

В следующие выходные на бульваре Мартынова развернется Покровская ярмарка. С 11 по 13 октября омичей ждут угощения от шефов, концерты, ремесла, танцы, игры и фотозоны.

Народные гуляния приурочены ко дню Покрова Пресвятой Богородицы, который православные люди всего мира отмечают каждый год 14 октября.

В народной стилистике гостей ждут представления народного театра и ярмарочные ряды. А шеф-повара собираются приготовить блюда по старинным чалдонским рецептам. Яркие наряды и хорошее настроение приветствуются.