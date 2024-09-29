На «Осенинах» омичи попробовали блюда из сезонных овощей, приобрели изделия народных ремесел и поучаствовали в мастер-классах.

Вчера, 28 сентября, на территории «Омской крепости» развернулся настоящий праздник – «Осенины». С первой минуты каждого гостя окутывали и захватывали аромат свежих блинов и теплого варенья, смех детей и звуки народных песен. Эта локация ожила благодаря ярмарке, мастер-классам и выставке народных ремесел.

Главным событием дня, без сомнения, стала дегустация блюд из осеннего урожая. Местные фермеры и кулинары предложили разнообразные блюда. Блины, свежие и горячие, щедро сдобренные медом и вареньем из малины и тыквы, моментально привлекали внимание. Стол с пловом, приготовленным из сочной говядины и яркой тыквы, стал центром притяжения для всех, кто не представлял себе обеда без этого вкуснейшего блюда. А домашние пироги, наполненные теплотой и любовью, просто невозможно было пропустить.

Каждый мог попробовать не только основное меню, но и разнообразные варенья, джемы и соленья, приготовленные по старинным рецептам – настоящие вкусы осени, собранные в баночках, как кусочки счастья.

– Я впервые на таком мероприятии, и, честно говоря, это невероятное ощущение – почувствовать вкус осени в каждом кусочке еды! – восторженно поделилась гостья праздника.

Шеф-повар Петр Саньков,вместе с Ассоциацией омских кулинаров угощавший всех пловом с тыквой, заявил, что при приготовлении этого блюда главное – физическая сила.

– Тыква – это тяжелый овощ, он требует силы, чтобы поднять и очистить его. Тут без мужской силы не обойтись, – сказал повар. – Но главное – это радость людей. Мы дарим свою любовь в каждом блюде, чтобы каждый ушел сытым и счастливым

Очереди за пловом не уменьшались весь день, но еще больше гостей тянуло к ароматным блинам, которые подавались с малиновым и тыквенным вареньем. Пекари с улыбкой наблюдали, как люди предпочитали блины с малиной, а тыквенное варенье оставалось для самых смелых гурманов.

Пекарь из усадьбы «Тыковка» Татьяна печет блины уже больше 10 лет. Она призналась, что больше всего любит работать с тестом:

– Это настоящая магия. Замесить правильное тесто дело непростое, но с таким опытом это уже легко, – отметила Татьяна.

Пока взрослые наслаждались вкуснейшими угощениями, дети вовсю творили на мастер-классах. Маленькие участники с увлечением лепили глиняные поделки под чутким руководством мастеров.

Яркий день сопровождался песнями, танцами и конкурсами для всех желающих. Народный хор подарил зрителям мелодии, которые унесли всех в атмосферу традиционных праздников, и никто не остался равнодушным. Веселье, смех, радость – этот день точно останется в сердцах всех, кто посетил ярмарку. Каждый уходил сытым и с прекрасным настроением, так что торжество прошло на славу.