Нарушителя они передали правоохранителям.

Нарушителя они передали правоохранителям.

Омские полицейские задержали серийного поджигателя дач в микрорайоне Входном. На счету 35-летнего мужчины как минимум шесть преступлений только в этом году.

С заявлениями о повреждении имущества в полицию обратились садоводы из товариществ «Ветеран» и «Урожай». Четыре дома сгорели полностью, еще в одном пострадали стены и мебель, а последний успели потушить пожарные.

Как сообщили в полиции, злоумышленник проникал в дома через окна, сваливал вещи в кучу и подпаливал с помощью зажигалки. Когда пламя достаточно разгоралось, он сбегал. После шестого поджога его задержали местные жители и передали полицейским.

Сейчас мужчина находится под стражей. Отметим, что в 2013 году его уже отправили в колонию на 5 лет за 14 поджогов в СНТ «Связист», «Движенец» и «Урожай».