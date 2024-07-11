Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Отметка о решении руководства появилась в ЕГРЮЛ.
На этой неделе руководство АО «Мясокомбинат Омский» решило сменить адрес организации. Теперь предприятие, которое занимается переработкой мяса, будет располагаться не в Омске, а в Москве.
Напомним, мясокомбинат работает с 1960-х годов. Предприятие неоднократно меняло собственников. С 2011 года предприятие терпело убытки, и в ноябре 2021 года стало известно о его ликвидации. Однако в апреле 2022 года заводу вернули статус действующего. С 2022 года руководит им Роман Вороненков.
Ранее сообщалось, что одна из бывших сотрудниц  ПАО «Мясокомбинат Омский» в 2021 году отсудила у предприятия 200 тысяч за испорченное здоровье. Во время работы ей приходилось контактировать с животными, больными бруцеллезом. Женщина заразилась и стала инвалидом.
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·Экономика/Бизнес

Отметка о решении руководства появилась в ЕГРЮЛ.
На этой неделе руководство АО «Мясокомбинат Омский» решило сменить адрес организации. Теперь предприятие, которое занимается переработкой мяса, будет располагаться не в Омске, а в Москве.
Напомним, мясокомбинат работает с 1960-х годов. Предприятие неоднократно меняло собственников. С 2011 года предприятие терпело убытки, и в ноябре 2021 года стало известно о его ликвидации. Однако в апреле 2022 года заводу вернули статус действующего. С 2022 года руководит им Роман Вороненков.
Ранее сообщалось, что одна из бывших сотрудниц  ПАО «Мясокомбинат Омский» в 2021 году отсудила у предприятия 200 тысяч за испорченное здоровье. Во время работы ей приходилось контактировать с животными, больными бруцеллезом. Женщина заразилась и стала инвалидом.
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