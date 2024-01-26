Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Готовый бизнес выставили на продажу в Называевске. Производство можно приобрести за 23 млн рублей.
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже мясоперерабатывающего предприятия, находящееся в Называевске. Готовый бизнес предлагается купить за 23 млн рублей. Отмечается, что предприятие полностью оборудовано для производственного процесса.
– Koмплeктация производства включает в себя: режущие и измельчающие машины, оборудование для обработки мяса, печи и холодильные камеры. Все остается при продаже. Высококачественное оборудование позволяет увеличивать производительность, свежесть и сохранность товара, – говорится в объявлении.
Предприятие располагается в двух зданиях общей площадью более 724 кв. м. Площадь земельного участка, на котором располагается производство, составляет 1658 кв. м. О причинах продажи бизнеса не сообщается.
1124
·Экономика/Бизнес

Готовый бизнес выставили на продажу в Называевске. Производство можно приобрести за 23 млн рублей.
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже мясоперерабатывающего предприятия, находящееся в Называевске. Готовый бизнес предлагается купить за 23 млн рублей. Отмечается, что предприятие полностью оборудовано для производственного процесса.
– Koмплeктация производства включает в себя: режущие и измельчающие машины, оборудование для обработки мяса, печи и холодильные камеры. Все остается при продаже. Высококачественное оборудование позволяет увеличивать производительность, свежесть и сохранность товара, – говорится в объявлении.
Предприятие располагается в двух зданиях общей площадью более 724 кв. м. Площадь земельного участка, на котором располагается производство, составляет 1658 кв. м. О причинах продажи бизнеса не сообщается.
1124