В районе остановки «Медакадемия» столкнулись пассажирская маршрутка и эвакуатор.

В районе остановки «Медакадемия» столкнулись пассажирская маршрутка и эвакуатор.

Сегодня, 10 июля, в омских Нефтяниках произошло серьезное ДТП. Между собой столкнулись эвакуатор и маршурутка 31Н, которая сейчас ездит от улицы Бархатовой до поселка Светлый.

Судя по снимкам, которые появились в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте», у эвакуатора сильно смята левая дверь. Она буквально вмята внутрь.

Что касается маршрутки, то от удара у нее почти полностью оторвалась одна из створок на задней двери. Очевидцы сообщают о пострадавших.