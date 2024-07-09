Омск-Информ
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·Общество

Администрация Омска разрабатывает новую схему размещения рекламных конструкций.

Торгово-промышленная палата Омской области сообщила, что мэрия города собирается внести изменения в постановление, связанное с размещением рекламных конструкций. Речь идет о документе № 182-п, который датируется 11 февраля 2016 года.

Разработчики проекта хотят добавить в схему размещения рекламных баннеров новые места. При этом 278 мест собираются убрать, потому что они либо не востребованы, либо из-за отсутствия технических возможностей для установки.

·Общество

Администрация Омска разрабатывает новую схему размещения рекламных конструкций.

Торгово-промышленная палата Омской области сообщила, что мэрия города собирается внести изменения в постановление, связанное с размещением рекламных конструкций. Речь идет о документе № 182-п, который датируется 11 февраля 2016 года.

Разработчики проекта хотят добавить в схему размещения рекламных баннеров новые места. При этом 278 мест собираются убрать, потому что они либо не востребованы, либо из-за отсутствия технических возможностей для установки.