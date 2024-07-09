Глава торгового дома намерен усиливать меры безопасности. Мошенников ищет полиция.

Глава торгового дома намерен усиливать меры безопасности. Мошенников ищет полиция.

Известный омский ретейлер Виктор Шкуренко рассказал «Омск-информу», что на минувшей неделе стал жертвой крупного мошенничества. Его атаковали хакеры, которые взломали базу данных ТД «Шкуренко». Из-за этого у компании возникли глобальные проблемы с логистикой товаров, они просто «зависли» на складах.

– У нас взломали базу данных, из-за чего неделю не работали отгрузки товаров. Потери мы не стали считать принципиально, – сказал Шкуренко редакции.

По данным предпринимателя, логистику постепенно удалось восстановить.

– Это отложенный спрос, мы 7 дней не работали, поэтому сейчас отгрузки удвоились, – подчеркнул ретейлер.

Он также прокомментировал циркулирующую в бизнес-кругах информацию, что хакеры, взломавшие базу данных ТД «Шкуренко», требовали с предпринимателя 20 млн рублей.

– Это полное вранье. На самом деле мы отдали 700 тыс. рублей, это 8 тыс. долларов. Но это не помогло, – заявил Шкуренко.

Бизнесмен, который сейчас находится за пределами России, обратился в полицию, мошенников ищут. А вот меры безопасности ретейлер теперь серьезно усилит.