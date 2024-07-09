Оператор сотовой связи и один из крупнейших российских ретейлеров заключили договор о сотрудничестве.

Оператор сотовой связи и один из крупнейших российских ретейлеров заключили договор о сотрудничестве.

Уже в июле сим-карты МегаФона появятся в продаже в магазинах сети «Лента». Это стало возможным благодаря заключенному договору о сотрудничестве между сотовым оператором и одним из крупнейших ретейлеров. После оценки проекта сотрудничество может быть распространено и на другой формат розничных точек «Ленты» – супермаркеты. Решение примут по итогам анализа продаж ближе к концу года.

– За счет столь масштабного регионального присутствия «Ленты» новый контракт на поставку сим-карт существенно расширяет наше присутствие в российской сетевой рознице. Мы продолжаем работу по взаимодействию со всем спектром розничного рынка для увеличения доступности наших продуктов, – поясняет директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на его счет в момент активации. Клиенты МегаФона могут выбрать удобный для них тарифный план на сайте Megafon.ru, в разделе «Активировать сим-карту».

Сим-карты МегаФона в гипермаркеты «Лента» доставлены при содействии компании «РАРС Медиа», оказывающей посреднические услуги при отгрузке товаров крупным сетевым ретейлерам. Также в «Ленте», помимо зеленых сим-карт, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернете и даже наиболее часто используемых приложений, воспользовавшись сайтом оператора.

«Лента» является владельцем крупнейшей сети гипермаркетов в России. На сегодняшний день ретейлер объединяет 261 гипермаркет, средняя торговая площадь которого около 5,3 тысячи кв. м. Также в компанию входят 316 супермаркетов и 2380 магазинов у дома. Розничные точки сети расположены в 650 населенных пунктах страны. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. География работы сети охватывает 60 субъектов страны.

В мае МегаФон также начал продажи своих сим-карт в сети «Комус», принадлежащей одноименному комплексному поставщику товаров для офиса и бизнеса, и в сети гипермакетов «Линия» в Черноземье.

Активация сим-карт происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ». Любая форма регистрации предусматривает предоставление абонентом его подтвержденных паспортных данных, которые проходят проверку в системе межведомственного электронного взаимодействия. Без прохождения процедуры идентификации потенциального абонента активация сим-карты невозможна.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама