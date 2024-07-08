Омск-Информ
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·Общество

Они появились на свет в День семьи, любви и верности.
Сегодня утром черные лебеди Кай и Герда из «Детского ЭкоЦентра» обзавелись потомством. На свет появились четыре птенца.
– Ожидались они чуть позже, а вышло вот так. В День семьи, любви и верности у птиц, которые служат символами любви и верности, появилось потомство. Папа на страже, дети под крылом у мамы – все, как полагается, – отметили в ЭкоЦентре.
Ранее в «Детском ЭкоЦентре» на свет появился лемур.
·Общество

Они появились на свет в День семьи, любви и верности.
Сегодня утром черные лебеди Кай и Герда из «Детского ЭкоЦентра» обзавелись потомством. На свет появились четыре птенца.
– Ожидались они чуть позже, а вышло вот так. В День семьи, любви и верности у птиц, которые служат символами любви и верности, появилось потомство. Папа на страже, дети под крылом у мамы – все, как полагается, – отметили в ЭкоЦентре.
Ранее в «Детском ЭкоЦентре» на свет появился лемур.