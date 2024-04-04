Малыш, которому меньше недели от роду, уже не боится посетителей.

Малыш, которому меньше недели от роду, уже не боится посетителей.

На прошлой неделе в Омском зоопарке (экоцентр на Жукова) у лемура Юльки (Джулиана) родился детеныш. Как сообщают сотрудники зоопарка, малыш особой красотой похвастаться не может, но цепкий и вертлявый, как все приматы. Другие лемуры с интересом наблюдают за малышом.

– Томас держится в сторонке, Соня тянется к малышу, но молодая мамаша пока держит дистанцию. Изредка дает понюхать своего младенчика, но видно, что более тесные контакты ее напрягают. Зато посетители нос к носу, но через стекло ее совсем не беспокоят, – сообщили в зоопарке.

В зоопарке также поделились видеозаписью с детенышем. Как его назовут, пока не сообщается.