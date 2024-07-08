Омск-Информ
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·Общество

Чтобы добиться ремонта, сотрудникам прокуратуры пришлось обращаться в суд.
Житель Таврического в Омской области пожаловался в прокуратуру на постоянные коммунальные аварии на улице Калинина. Из-за этого АО «Омскоблводопровод» отключает жителям холодную воду.
Прокуратура провела проверку, выявила нарушения и обратилась в суд, чтобы обязать местные власти капитально отремонтировать изношенные трубы. Суд иск ведомства удовлетворил.
Ранее прокуратура также через суд обязала коммунальщиков провести капремонт водопровода в Большеречье. Трубы изношены более чем на 85 %, отчего постоянно происходят порывы, и жители остаются без воды.
·Общество

Чтобы добиться ремонта, сотрудникам прокуратуры пришлось обращаться в суд.
Житель Таврического в Омской области пожаловался в прокуратуру на постоянные коммунальные аварии на улице Калинина. Из-за этого АО «Омскоблводопровод» отключает жителям холодную воду.
Прокуратура провела проверку, выявила нарушения и обратилась в суд, чтобы обязать местные власти капитально отремонтировать изношенные трубы. Суд иск ведомства удовлетворил.
Ранее прокуратура также через суд обязала коммунальщиков провести капремонт водопровода в Большеречье. Трубы изношены более чем на 85 %, отчего постоянно происходят порывы, и жители остаются без воды.