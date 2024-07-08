Должность первого заместителя министра покинул Иван Шеин, отработавший в министерстве более 15 лет.

Должность первого заместителя министра покинул Иван Шеин, отработавший в министерстве более 15 лет.

В министерстве культуры Омской области произошла громкая отставка. Должность первого заместителя министра покинул Иван Шеин, отработавший в ведомстве более 15 лет. Как сообщили в пресс-службе Минкульта, он покинул пост по собственному желанию.

Его преемницей стала Ольга Акимова, с 2017 года занимавшая должность заместителя министра. На новом посту она будет отвечать за реализацию национального проекта «Культура», экономику и финансы сферы культуры всего региона, а также реализацию единой государственной политики в сфере культуры на территории Омской области.

Заместителем министра культуры назначена Ольга Безродная, экс-директор исторического парка «Россия – Моя история». Она будет курировать вопросы сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, искусства, образования в сфере культуры, организации досуга населения, библиотечного дела и народного творчества, а также взаимодействие с творческими союзами театральных деятелей, художников, музыкантов и писателей.

Новым директором исторического парка «Россия – Моя история» станет начальник экскурсионного отдела музея Александр Тихонов. Он является финалистом регионального кадрового конкурса «Омская область. ПРОдвижение», а также участником программы обучения «Высшая школа управления в сфере культуры».