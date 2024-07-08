Первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шеин нашел другую работу. Назначение двух других специалистов произошло планово.

Первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шеин нашел другую работу. Назначение двух других специалистов произошло планово.

Появилась информация о причинах кадровых перестановок в областном Минкульте. Напомним, что свой пост покинул первый заместитель министра Иван Шеин, отработавший в ведомстве более 15 лет. Его преемницей стала Ольга Акимова. Заместителем министра назначена Ольга Безродная.

Как сообщают источники «Омск-информа», решение об уходе 63-летний Иван Шеин принял еще в начале июня. Он нашел другую работу. Новое место пока не озвучивается. Конкретика появится в ближайшие дни.

– Иван Шеин проработал в региональном Минкульте более 15 лет. Он, можно сказать, часто представлял собой все ведомство. Первый заместитель главы Минкульта в июне нашел себе другую работу. Хватит уже с него этих марафонов, – отметил собеседник редакции, знакомый с ситуацией.

Что касается назначения на позицию первого заместителя главы ведомства Ольги Акимовой, занимавшей пост «простого» замминистра с 2017 года, то оно носило плановый характер. То же самое источник говорит про приход в ведомство экс-директора исторического парка «Россия – Моя история» Ольги Безродной.

– Ольга Безродная грамотный специалист, достойный кандидат на должность заместителя министра. Единственное, что Ольга Акимова, скорее всего, станет совмещать пост первого заместителя с обязанностями финансиста, – пояснил инсайдер.

Позициям главы ведомства Юрия Трофимова ничего не угрожает, отметил еще один источник редакции.