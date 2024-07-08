Первый заместитель министра культуры Омской области Иван Шеин нашел другую работу. Назначение двух других специалистов произошло планово.
Появилась информация о причинах кадровых перестановок в областном Минкульте. Напомним, что свой пост покинул первый заместитель министра Иван Шеин, отработавший в ведомстве более 15 лет. Его преемницей стала Ольга Акимова. Заместителем министра назначена Ольга Безродная.
Как сообщают источники «Омск-информа», решение об уходе 63-летний Иван Шеин принял еще в начале июня. Он нашел другую работу. Новое место пока не озвучивается. Конкретика появится в ближайшие дни.
– Иван Шеин проработал в региональном Минкульте более 15 лет. Он, можно сказать, часто представлял собой все ведомство. Первый заместитель главы Минкульта в июне нашел себе другую работу. Хватит уже с него этих марафонов, – отметил собеседник редакции, знакомый с ситуацией.
Что касается назначения на позицию первого заместителя главы ведомства Ольги Акимовой, занимавшей пост «простого» замминистра с 2017 года, то оно носило плановый характер. То же самое источник говорит про приход в ведомство экс-директора исторического парка «Россия – Моя история» Ольги Безродной.
– Ольга Безродная грамотный специалист, достойный кандидат на должность заместителя министра. Единственное, что Ольга Акимова, скорее всего, станет совмещать пост первого заместителя с обязанностями финансиста, – пояснил инсайдер.
Позициям главы ведомства Юрия Трофимова ничего не угрожает, отметил еще один источник редакции.