Омск-Информ
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·Общество

По данным синоптиков, дожди покидают Омскую область. 

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на понедельник, 8 июля. В первую рабочую неделю омичей ожидает теплая погода. Ночью +11...+16 градусов и возможен небольшой дождь, а днем +23...+28 градусов и без существенных осадков. Весь день будет наблюдаться переменная облачность. Ветер северо-восточный, до 8–13 м/с, атмосферное давление не изменится. 

Похоже, дожди постепенно покидают пределы региона. Во вторник в Омской области тепло, сохранится переменная облачность. 

·Общество

По данным синоптиков, дожди покидают Омскую область. 

Специалисты Гидрометцентра дали прогноз на понедельник, 8 июля. В первую рабочую неделю омичей ожидает теплая погода. Ночью +11...+16 градусов и возможен небольшой дождь, а днем +23...+28 градусов и без существенных осадков. Весь день будет наблюдаться переменная облачность. Ветер северо-восточный, до 8–13 м/с, атмосферное давление не изменится. 

Похоже, дожди постепенно покидают пределы региона. Во вторник в Омской области тепло, сохранится переменная облачность. 