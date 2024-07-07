Омск-Информ
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·Общество

Артем и София по-прежнему в топе популярных имен. Редкие постоянно меняются.

Сервис «Реестр ЗАГС» обновил список редких и необычных имен, которые жители Омской области дают своим детям. Среди мужских имен выделяются Чингис, Дастан, Биляль, Абубакар и Атай. Девочек называют Наима, Николина, Белослава, Соломия, Искра.

По-прежнему самыми популярными у омичей являются такие имена, как Михаил, Артем, Александр, София, Анна и Ева.

·Общество

Артем и София по-прежнему в топе популярных имен. Редкие постоянно меняются.

Сервис «Реестр ЗАГС» обновил список редких и необычных имен, которые жители Омской области дают своим детям. Среди мужских имен выделяются Чингис, Дастан, Биляль, Абубакар и Атай. Девочек называют Наима, Николина, Белослава, Соломия, Искра.

По-прежнему самыми популярными у омичей являются такие имена, как Михаил, Артем, Александр, София, Анна и Ева.