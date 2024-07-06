Омск-Информ
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·Общество

Депутат Госдумы от Омской области подробно осветила детали торжества.

Депутат Госдумы от Омской области, экс-мэр Оксана Фадина рассказала о праздновании 100-летия Муромцевского района. Политик в своем телеграм-канале сообщила, что побывала на открытии памятного бюста спикеру Заксобрания Владимиру Варнавскому. В свое время парламентарий избирался именно от Муромцевского района.

После чего посетила ярмарку ремесел и праздничные концерты. Жители креативно подошли к истории района, нарисовав ее в виде сказки. Депутат запечатлелась на фоне достопримечательностей и призвала подписчиков почувствовать атмосферу народного праздника.

·Общество

Депутат Госдумы от Омской области подробно осветила детали торжества.

Депутат Госдумы от Омской области, экс-мэр Оксана Фадина рассказала о праздновании 100-летия Муромцевского района. Политик в своем телеграм-канале сообщила, что побывала на открытии памятного бюста спикеру Заксобрания Владимиру Варнавскому. В свое время парламентарий избирался именно от Муромцевского района.

После чего посетила ярмарку ремесел и праздничные концерты. Жители креативно подошли к истории района, нарисовав ее в виде сказки. Депутат запечатлелась на фоне достопримечательностей и призвала подписчиков почувствовать атмосферу народного праздника.