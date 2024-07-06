Новобразование оказалось злокачественным. Операцию делали две бригады медиков.

Новобразование оказалось злокачественным. Операцию делали две бригады медиков.

В мае в омскую областную офтальмологическую больницу им. В. П. Выходцева обратился 80-ллетний пенсионер с редкой патологией. У него оказалась опухоль, занимающая весь глаз и выходящая наружу.

Помощь омичу оказывали сразу две бригады специалистов: офтальмологи Екатерина Калижникова, Леонид Гафнер, Кристина Федорова и онколог Александр Степанов. Офтальмологи-хирурги удалили опухоль. После чего гистологическое исследование показало, что она злокачественная — беспигментная меланома глазного яблока. Это редкий и агрессивный тип онкопатологии.

В рамках операции специалисты провели и диагностику, и лечение, опухоль удалили полностью. Омичу предстоит реабилитация и индивидуальный план лечения.