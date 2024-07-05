Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Теперь автолюбители смогут быстрее проезжать перекресток 70 лет Октября – Дмитриева.

Департамент транспорта омской мэрии внес дополнительные корректировки в режим работы светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева на Левобережье. Для транспорта, который следует с улицы Дмитриева, увеличили время «зеленой» фазы с 44 до 50 секунд.

– Напоминаем всем участникам движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения. Движение через перекресток со светофорным регулированием разрешается только после включения разрешающего сигнала светофора в выбранном направлении, – заявили в дептрансе.

Как подчеркнули в ведомстве, принятые изменения направлены на снижение заторовых ситуаций на этом участке Левобережья.

·Авто

Теперь автолюбители смогут быстрее проезжать перекресток 70 лет Октября – Дмитриева.

Департамент транспорта омской мэрии внес дополнительные корректировки в режим работы светофора на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева на Левобережье. Для транспорта, который следует с улицы Дмитриева, увеличили время «зеленой» фазы с 44 до 50 секунд.

– Напоминаем всем участникам движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения. Движение через перекресток со светофорным регулированием разрешается только после включения разрешающего сигнала светофора в выбранном направлении, – заявили в дептрансе.

Как подчеркнули в ведомстве, принятые изменения направлены на снижение заторовых ситуаций на этом участке Левобережья.