Депутаты регионального парламента озабочены тем, что на праздниках могут эксплуатироваться аттракционы, не прошедшие техническое освидетельствование.

Депутаты регионального парламента озабочены тем, что на праздниках могут эксплуатироваться аттракционы, не прошедшие техническое освидетельствование.

Накануне на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Заксобрания Омской области при обсуждении вопроса об эксплуатации аттракционов возникла бурная дискуссия. Депутаты заслушали доклад первого замначальника Гостехнадзора Омской области Евгения Порвина о реализации и мониторинге правоприменения Закона Омской области от 28 декабря 2022 года № 2548-ОЗ «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Омской области».

Он подробно остановился на количестве аттракционов в регионе, профилактических мероприятиях и результатах надзорных проверок. Дело в том, что на федеральном уровне соответствующего закона пока нет. На областном уровне было разработано и утверждено правительством Омской области 22 марта 2023 года постановлением 164-п положение о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Омской области.

Всего в регионе зарегистрировано 177 аттракционов, из них в Омске 139. Со значительным риском – 27 аттракционов, со средним – 94 и с низким – 56.

Евгений Порвин рассказал, что перед началом сезона проводится семинар-совещание с участием владельцев аттракционов, учебных заведений, организаций, занимающихся техническим освидетельствованием аттракционов. Также идут консультирование и профилактические беседы.

По результатам надзорных мероприятий в 2023 году возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 9 предупреждений, по 7 материалам наложенны штрафы на сумму 30 тысяч рублей. Один материал был передан в суд на запрещение эксплуатации аттракционов.

Совместно с прокуратурой в Омской области в 2024 году подготовлены материалы для рассмотрения административных правонарушений в области эксплуатации аттракционов.

При этом представитель Гостехнадзора признался, что о каких-то ЧП на аттракционах он узнает из сообщений в СМИ.

Оказывается, в Омске нет своей организации с правом освидетельствования аттракционов. Ближайшая находится в Новосибирске, и специалисты приезжают оттуда.

Поскольку в комитете в основном работают депутаты от сельских районов, они подняли вопрос об эксплуатации временных аттракционов, в том числе на праздниках, которые часто проводятся летом.

Евгений Порвин уточнил, что любые аттракционы в сельской местности в обязательном порядке должны быть поставлены на временный учет. Со всеми главами районов проведены беседы, чтобы без согласования с Гостехнадзором не допускали людей, которые приезжают зарабатывать деньги, с аттракционами, не прошедшими техническое освидетельствование.

Депутат Светлана Энверова задала вопрос о контроле за коммерческими батутами. Они также не безопасны.

– У нас нет возможности проверить каждый батут, если кто-то нелегально его установил. Если информации не поступило от самого эксплуатанта, то не каждый батут мы увидим. Но как только видим батут, наш сотрудник выезжает на проверку совместно с прокуратурой, составляется протокол, – уточнил Порвин.

Сейчас Гостехнадзор занимается документами об изъятии батута, потому что человек продолжил эксплуатировать аттракцион без документов несмотря на то, что уже был за это оштрафован.

По информации Порвина, изъятие батута произойдет в регионе впервые.

Добавим, что законопроект, регламентирующий деятельность аттракционов в России, рассматривается во втором чтении в Госдуме.

А пока на местном уровне документы на аттракционы могут проверить главы районов, люди, ответственные за проведение праздников. На всех аттракционах должны быть регистрационные номера.