Сейчас на рост стоимости продукции оказывают влияние тарифы на коммунальные услуги и индексация зарплат.
Президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, гендиректор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Илья Баринов оценил вероятность роста цен на хлеб. Эксперт допускает такой сценарий.
– Цены на хлеб могут подняться. Мука составляет все меньше от стоимости хлеба, основное – это коммунальные платежи, зарплата, – цитирует Баринова портал «СуперОмск». – Запасы хлеба невозможны. Так что возможно небольшое, некардинальное, смещение стоимости в рамках инфляции. Если будет какая-то государственная поддержка, то цены на хлеб будут стабильными, вопрос в наличии господдержки.
Как отметил представитель аграрного сектора, динамика роста зарплат и повышение коммунальных услуг закладываются производителями в конечную продукцию. Это касается не только хлеба, но и других продовольственных товаров.