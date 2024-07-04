Омск-Информ
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·Авто

Его установили в Октябрьском округе.
На пересечении 5-й Кордной и 3-й Молодежной в Омске установили светофор. Он будет работать по схеме:
  1. в первой фазе разрешается движение транспорта по улице 3-й Молодежной в сторону Окружной дороги;
  2. во второй фазе разрешается движение транспорта по улице 3-й Молодежной в сторону центра;
  3. в третьей фазе разрешается одновременное движение транспортных средств с улицы 5-й Кордной и прилегающей проезжей части;
  4. в четвертой фазе пешеходы смогут пересекать проезжую часть по переходу в створе улицы 5-й Кордной.
Отметим, что для включения пешеходной фазы нужно нажать вызывную кнопку. При этом движение транспорта на перекрестке запрещается.
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·Авто

Его установили в Октябрьском округе.
На пересечении 5-й Кордной и 3-й Молодежной в Омске установили светофор. Он будет работать по схеме:
  1. в первой фазе разрешается движение транспорта по улице 3-й Молодежной в сторону Окружной дороги;
  2. во второй фазе разрешается движение транспорта по улице 3-й Молодежной в сторону центра;
  3. в третьей фазе разрешается одновременное движение транспортных средств с улицы 5-й Кордной и прилегающей проезжей части;
  4. в четвертой фазе пешеходы смогут пересекать проезжую часть по переходу в створе улицы 5-й Кордной.
Отметим, что для включения пешеходной фазы нужно нажать вызывную кнопку. При этом движение транспорта на перекрестке запрещается.
1018