Омск-Информ
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·Общество

Провести эту работу раньше мешал паводок.
Сегодня утром водолазы ООО «Рескью ШОП» приступили к очистке акватории Иртыша вблизи муниципальных пляжей. За эту работу подрядчику заплатят из бюджета около 150 тыс. рублей.
– Как только позволил уровень воды, приступили к очередному обследованию акватории Иртыша вблизи муниципальных пляжей. Водолазы осматривают дно и очищают его от бревен, коряг и мелкого бытового мусора, – рассказали в мэрии.
Отметим, что из-за качества воды купаться в Иртыше не рекомендуется. Однако на пляжах все равно дежурят спасатели.
1041
·Общество

Провести эту работу раньше мешал паводок.
Сегодня утром водолазы ООО «Рескью ШОП» приступили к очистке акватории Иртыша вблизи муниципальных пляжей. За эту работу подрядчику заплатят из бюджета около 150 тыс. рублей.
– Как только позволил уровень воды, приступили к очередному обследованию акватории Иртыша вблизи муниципальных пляжей. Водолазы осматривают дно и очищают его от бревен, коряг и мелкого бытового мусора, – рассказали в мэрии.
Отметим, что из-за качества воды купаться в Иртыше не рекомендуется. Однако на пляжах все равно дежурят спасатели.
1041