Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Его создание глава региона обсудил с руководителем международной ассоциации.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. Они обсудили развитие этого вида спорта и создания в регионе Центра бокса.
– В Омске и Омской области в 25 клубах боксом занимаются более 2000 человек, и каждый год в секции приходят еще около 500 детей, – рассказал губернатор.
Отметим, что вскоре в Омске должен появиться  Центр уличного баскетбола. Для него уже огородили площадку на набережной Тухачевского, возле гостиницы Cosmos, где ранее планировалось сделать сквер.
·Спорт

Его создание глава региона обсудил с руководителем международной ассоциации.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с руководителем Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. Они обсудили развитие этого вида спорта и создания в регионе Центра бокса.
– В Омске и Омской области в 25 клубах боксом занимаются более 2000 человек, и каждый год в секции приходят еще около 500 детей, – рассказал губернатор.
Отметим, что вскоре в Омске должен появиться  Центр уличного баскетбола. Для него уже огородили площадку на набережной Тухачевского, возле гостиницы Cosmos, где ранее планировалось сделать сквер.