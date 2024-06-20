Большой спортивный объект расположится рядом с гостиницей Cosmos Omsk.

Большой спортивный объект расположится рядом с гостиницей Cosmos Omsk.

На набережной Тухачевского, возле гостиницы Cosmos Omsk, огородили земельный участок для строительства Центра уличного баскетбола. Новый спортивный объект расположится на площади 2623 кв. м между отелем и метромостом. Ранее здесь предполагалось обустроить сквер.

О строительстве Центра уличного баскетбола в Омске было объявлено в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что спортивный объект будет возведен в рамках социального проекта. В конце прошлого года стало известно, что центр построят рядом с гостиницей Cosmos Omsk.

Работы по возведению Центра баскетбола начнутся в ближайшее время.