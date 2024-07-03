На следующих выходных произойдет открытие кафе Chicko.

В Омске на 13 июля запланировано открытие кафе корейской кухни Chicko на проспекте Маркса, 18. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

В меню заведения – традиционные корейские блюда, роллы, пудинги, вафли в виде рыбки и многое другое. Целевая аудитория кафе – любители дорам, кей-попа и аниме.

Заведение будет работать по франшизе. Точки сети расположены в 34 городах России. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, кафе в Омске владеет ООО «ЧикоОмск». Организация зарегистрирована в Новосибирске. Директором компании является Диана Попова.