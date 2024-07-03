Омск-Информ
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·Общество

После окончания осадков коммунальные службы откачивали воду на проблемных участках.

Большую часть сегодняшнего дня в Омске сохранялась дождливая погода. Из-за непогоды на ряде улиц города начало топить дороги. Сразу по окончании осадков коммунальные службы занялись откачкой воды в самых проблемных местах.

В частности, воду начали откачивать на улицах Серова, Малиновского, 5-й Кордной, Манякина и других. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается и сегодня вечером. В случае ухудшения погодных условий коммунальщики проведут откачку воды повторно.

Как отметили в городской администрации, при сильном ливне вода на некоторых участках не успевает быстро уходить в ливневки. Это происходит постепенно после окончания дождя. Если омичей беспокоят затопленные участки дороги, сообщить об этом можно по телефонам 78-78-78 или 31-74-82.

·Общество

После окончания осадков коммунальные службы откачивали воду на проблемных участках.

Большую часть сегодняшнего дня в Омске сохранялась дождливая погода. Из-за непогоды на ряде улиц города начало топить дороги. Сразу по окончании осадков коммунальные службы занялись откачкой воды в самых проблемных местах.

В частности, воду начали откачивать на улицах Серова, Малиновского, 5-й Кордной, Манякина и других. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается и сегодня вечером. В случае ухудшения погодных условий коммунальщики проведут откачку воды повторно.

Как отметили в городской администрации, при сильном ливне вода на некоторых участках не успевает быстро уходить в ливневки. Это происходит постепенно после окончания дождя. Если омичей беспокоят затопленные участки дороги, сообщить об этом можно по телефонам 78-78-78 или 31-74-82.