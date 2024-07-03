Автовладельцы припарковали свои легковушки под развесистой ивой и сильно пожалели об этом.

Автовладельцы припарковали свои легковушки под развесистой ивой и сильно пожалели об этом.

На Тимуровском проезде в центре Омска (район ТВЦ «Каскад») упавшая с дерева ветка повредила два легковых автомобиля. Как сообщается в паблике «Омск ВК», владельцы машин припарковали их на газоне.

Инцидент произошел на нелегальной парковке у дома № 2. Под развесистой ивой местные жители оставили сразу три легковушки. От сильного порыва ветра ветка дерева обломилась и накрыла две машины, повредив капоты. Третья легковушка не пострадала.

Ранее сообщалось, что с середины мая по начало июля более 4 тыс. автолюбителей в Омске получили штрафы за парковку на газонах. Водители машин, на которые упала ветка дерева, заплатят за ремонт явно больше.