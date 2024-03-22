Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на улице 5-я Кордная. Ветка дерева застряла в салоне автомобиля. Происшествием заинтересовались в мэрии.

Вчера, 21 марта, в Октябрьском округе Омска на улице 5-я Кордная произошел неприятный инцидент. На припаркованную машину упало дерево. Его ветка разбила лобовое стекло и застряла в салоне автомобиля. О случившемся рассказали в социальных сетях.

– Улица 5-я Кордная, ищи теперь виновных, – пишет автор поста.

К счастью, пострадавших не оказалось, так как на момент падения дерева в автомобиле никого не было. Об инциденте узнали в мэрии города. Там попросили сообщить точное местоположение машины.

·Происшествия

Инцидент произошел на улице 5-я Кордная. Ветка дерева застряла в салоне автомобиля. Происшествием заинтересовались в мэрии.

Вчера, 21 марта, в Октябрьском округе Омска на улице 5-я Кордная произошел неприятный инцидент. На припаркованную машину упало дерево. Его ветка разбила лобовое стекло и застряла в салоне автомобиля. О случившемся рассказали в социальных сетях.

– Улица 5-я Кордная, ищи теперь виновных, – пишет автор поста.

К счастью, пострадавших не оказалось, так как на момент падения дерева в автомобиле никого не было. Об инциденте узнали в мэрии города. Там попросили сообщить точное местоположение машины.