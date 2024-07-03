Для муниципальных нужд также будет изъят участок под домом № 47а на улице Магистральной. Это позволит расселить и снести его.

Для муниципальных нужд также будет изъят участок под домом № 47а на улице Магистральной. Это позволит расселить и снести его.

Мэрия Омска начала подготовку к сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Магистральная, 47а. Кирпичная пятиэтажка 1960 года постройки в городке Нефтяников признана аварийной, в доме действует режим повышенной готовности.

Согласно постановлению администрации города, для муниципальных нужд изымается земельный участок под домом, а также комнаты в 30 секциях. Всего в доме насчитывается 172 комнаты, в которых зарегистрированы 296 жильцов. После оценки с ними будут заключены соглашения по выкупной стоимости жилых помещений.

Отметим, что большинство оставшихся в доме жильцов не согласны с выводами властей об аварийном состоянии пятиэтажки. Добровольно съезжать люди не собираются.