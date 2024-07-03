Омск-Информ
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·Общество

Молоко закончилось в магазинах райцентра Черлак. Власти объясняют это техническим сбоем.

На юге Омской области, в райцентре Черлак, возникли проблемы с поставкой молока в торговые сети. Как заявили местные жители, в магазинах этого продукта нет уже неделю.

– Уже неделю молока нет. Несколько магазинов объехали – полки пустые. Местные фермеры продают по 85 рублей за полторашку, а с города не возят, – цитирует «Город55» жительницу Черлака. – Магазинного никакого молока нет, ни дорогого, ни дешевого.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявили, что проблемы с поставками молока были вызваны техническим сбоем.

– Перерыв поставки молочной продукции в федеральные торговые сети, произошел из-за технического сбоя программного обеспечения дистрибьютора, – отметили в ведомстве.

Сейчас поставки молока в торговые точки возобновлены.

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·Общество

Молоко закончилось в магазинах райцентра Черлак. Власти объясняют это техническим сбоем.

На юге Омской области, в райцентре Черлак, возникли проблемы с поставкой молока в торговые сети. Как заявили местные жители, в магазинах этого продукта нет уже неделю.

– Уже неделю молока нет. Несколько магазинов объехали – полки пустые. Местные фермеры продают по 85 рублей за полторашку, а с города не возят, – цитирует «Город55» жительницу Черлака. – Магазинного никакого молока нет, ни дорогого, ни дешевого.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области заявили, что проблемы с поставками молока были вызваны техническим сбоем.

– Перерыв поставки молочной продукции в федеральные торговые сети, произошел из-за технического сбоя программного обеспечения дистрибьютора, – отметили в ведомстве.

Сейчас поставки молока в торговые точки возобновлены.

1018