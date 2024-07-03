Долги омичей уже составили кругленькую сумму, превышающую 633 млн рублей. Компания вынуждена идти на крайние меры.
В Омском водоканале рассказали о проблеме с задолженностью омичей за водоснабжение и водоотведение. Сумма уже превышает 633 млн рублей, а по сравнению с началом года долг вырос на 25 млн рублей. На фоне этой ситуации в организации вынуждены идти на крайние меры – сотрудники ограничивают водоснабжение в частных домах.
– Омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков, направляет уведомления о задолженности по электронной почте. В случаях когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать, компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.
При этом эффективно действуют адресные уведомления, поэтому с мая водоканал усилил работу в этом направлении. Жители частных домов каждый месяц получают 100–300 адресных уведомлений. Только получив его, от 10 до 20 % горожан сразу оплачивают долг, еще около 50 % погашают задолженность частично. Часть оформляет гарантийные письма или полностью все оплачивают при угрозе отключения, когда специалисты водоканала уже приехали на место отключения.
– В случае самовольного подключения к водопроводу, к собственникам применяются штрафные санкции в виде начисления потребления по сечению трубы либо повторного отключения. Чтобы возобновить водоснабжение, в случае самовольного подключения, абонентам необходимо будет оплатить компании порядка 25 тысяч рублей за работы по отключению и подключению, а также оформить самовольно построенные коммуникации, – добавили в Омском водоканале.
От своевременной и полной оплаты зависит стабильная работа предприятия, качество оказываемых услуг, а также обеспечение производственных объектов необходимыми материалами и реагентами. Поэтому Омский водоканал призывают потребителей-должников не доводить ситуацию до крайних мер. Если задолженность возникла по объективным причинам, то и этот вопрос решаем: можно обратиться в офисы водоканала и оформить рассрочку на индивидуальных условиях.
Долги у потребителей возникают по нескольким основным причинам: когда отсутствует прибор учета при нуле прописанных граждан, когда окончен срок поверки счетчика, когда люди не сообщают его показания либо когда самовольно подключаются к сетям водоснабжения и водоотведения.