Долги омичей уже составили кругленькую сумму, превышающую 633 млн рублей. Компания вынуждена идти на крайние меры.

Долги омичей уже составили кругленькую сумму, превышающую 633 млн рублей. Компания вынуждена идти на крайние меры.

В Омском водоканале рассказали о проблеме с задолженностью омичей за водоснабжение и водоотведение. Сумма уже превышает 633 млн рублей, а по сравнению с началом года долг вырос на 25 млн рублей. На фоне этой ситуации в организации вынуждены идти на крайние меры – сотрудники ограничивают водоснабжение в частных домах.

– Омский водоканал ежемесячно проводит автодозвон абонентов, а также подает иски в суд на неплательщиков, направляет уведомления о задолженности по электронной почте. В случаях когда исчерпан весь перечень предупредительных мер и уговоров, а абонент продолжает нас игнорировать, компания вправе ограничить услугу водоснабжения. При этом важно подчеркнуть, что отключение воды не распространяется на многоквартирные дома, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

При этом эффективно действуют адресные уведомления, поэтому с мая водоканал усилил работу в этом направлении. Жители частных домов каждый месяц получают 100–300 адресных уведомлений. Только получив его, от 10 до 20 % горожан сразу оплачивают долг, еще около 50 % погашают задолженность частично. Часть оформляет гарантийные письма или полностью все оплачивают при угрозе отключения, когда специалисты водоканала уже приехали на место отключения.

– В случае самовольного подключения к водопроводу, к собственникам применяются штрафные санкции в виде начисления потребления по сечению трубы либо повторного отключения. Чтобы возобновить водоснабжение, в случае самовольного подключения, абонентам необходимо будет оплатить компании порядка 25 тысяч рублей за работы по отключению и подключению, а также оформить самовольно построенные коммуникации, – добавили в Омском водоканале.

От своевременной и полной оплаты зависит стабильная работа предприятия, качество оказываемых услуг, а также обеспечение производственных объектов необходимыми материалами и реагентами. Поэтому Омский водоканал призывают потребителей-должников не доводить ситуацию до крайних мер. Если задолженность возникла по объективным причинам, то и этот вопрос решаем: можно обратиться в офисы водоканала и оформить рассрочку на индивидуальных условиях.

Долги у потребителей возникают по нескольким основным причинам: когда отсутствует прибор учета при нуле прописанных граждан, когда окончен срок поверки счетчика, когда люди не сообщают его показания либо когда самовольно подключаются к сетям водоснабжения и водоотведения.