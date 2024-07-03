Омск-Информ
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·Общество

На этот раз отключение вызвано профилактическими работами.
Сегодня, 3 июля, сухой светомузыкальный фонтан в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ вновь не будет работать. Как сообщили в администрации парка, его отключили для профилактических работ.
Отметим, что в конце июня фонтан уже отключали для технического обслуживания. А еще раньше вышла из строя одна из деталей, отчего фонтан перестал работать.
·Общество

На этот раз отключение вызвано профилактическими работами.
Сегодня, 3 июля, сухой светомузыкальный фонтан в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ вновь не будет работать. Как сообщили в администрации парка, его отключили для профилактических работ.
Отметим, что в конце июня фонтан уже отключали для технического обслуживания. А еще раньше вышла из строя одна из деталей, отчего фонтан перестал работать.