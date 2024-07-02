Его организовал региональный оператор «Магнит». Пункт находится неподалеку от Левобережного рынка.

Его организовал региональный оператор «Магнит». Пункт находится неподалеку от Левобережного рынка.

Сегодня, 2 июля, в Омске открылся новый пункт приема вторсырья, организованный региональным оператором «Магнит». Он располагается у здания по адресу: улица Степанца, 9 – в районе Левобережного рынка. Пункт приема работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Воскресенье и понедельник – выходные.

Раньше этот экопункт находился в Ленинском округе, а на Левый берег его перенесли по просьбам жителей.

ООО «Магнит» открыло пять таких пунктов в сентябре 2022 года, каждый рассчитан на обслуживание 1000 человек в месяц. Собранное вторсырье отправляется на переработку на заводы «Пермский ЦБК», «Омск-гофра», «Экопроцессинг» и другие.

– Экопункты регионального оператора расположены рядом с остановками общественного транспорта, торговыми центрами и окружной администрацией, что делает их доступными для жителей города. За прошедший год омичи сдали в экопункты регионального оператора 359 тонн вторсырья. В 2024 году интерес к раздельному сбору отходов значительно вырос, и объем вторичных ресурсов, сдаваемых в пункты, увеличился. Сегодня один экопункт в день принимает от 800 до 1500 кг вторсырья, – сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Половину от всего объема сданного вторсырья составил картон, 20 % набрала бумага, 5 % – пластиковые бутылки. Есть также немного алюминия и жести.

Пункт приема вторсырья на Степанца – еще один шаг в развитии экологической культуры в Омске. Теперь у омичей есть еще одно доступное место, куда можно сдать вторичные ресурсы, которые потом переработают.

А в начале октября откроется еще один экопункт – у ТЦ МЕГА. Это совместный проект МЕГИ и регионального оператора, который направлен на дальнейшее развитие экологической инфраструктуры города.