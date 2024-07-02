Смена климата при поездке в отпуск в жаркие страны может для некоторых женщин обернуться обострением гинекологических заболеваний.

Смена климата при поездке в отпуск в жаркие страны может для некоторых женщин обернуться обострением гинекологических заболеваний.

Идет пора отпусков, многие семьи, в их числе и омские, выбирают для отдыха теплые края и жаркие страны. Однако помимо загара и новых впечатлений, можно получить и проблемы со здоровьем. Так, для женщин, у которых есть гинекологические заболевания, смена климата может спровоцировать их обострение.

По словам гинеколога многофункциональной клиники KindCare Сурае Назаровой, такие проблемы вызывают повышенное потоотделение и влажность в жарком климате. Они способствуют размножению бактерий, а это, в свою очередь, ведет к вагинальным инфекциям и другим проблемам с интимным здоровьем.

– Чтобы избежать этого, рекомендуется соблюдать личную гигиену, использовать дышащее белье из натуральных тканей и не находиться долго в мокрой одежде после купания, – цитирует врача «Лента.ру».

Злую шутку может сыграть и смена привычного рациона.

– Непривычная еда и специи могут вызвать расстройство пищеварительной системы, что негативно отразится на микрофлоре влагалища и увеличит вероятность развития дисбактериоза. Чтобы в отпуске избежать инфекций, в том числе и мочеполовой системы, женщинам следует употреблять только качественные пищу и воду, – предупреждает специалист.

Злоупотребление приемом солнечных ванн тоже способно привести к нежелательным проблемам. И это не считая банальных ожогов.

– В отпуске важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, которое может не только спровоцировать ожоги, но и повлиять на гормональный фон и вызвать нарушения менструального цикла. Обезвоживание во время полета может усилить симптомы предменструального синдрома (ПМС) или усугубить менструальные боли, – добавила гинеколог.

Ну а если у вас есть хронические гинекологические заболевания, то перед отпуском нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Он обязательно даст рекомендации, что делать, если возникнут деликатные проблемы со здоровьем.