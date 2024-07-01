Работы по демонтажу строения застопорились из-за прочных монолитных конструкций. Пришлось использовать башенный кран.

Работы по демонтажу строения застопорились из-за прочных монолитных конструкций. Пришлось использовать башенный кран.

Минстрой Омской области сообщил о ходе работ по демонтажу аварийного долгостроя на улице 70 лет Октября (Левый берег). По данным ведомства, снос здания перешел в финальную стадию, работы завершены примерно на 90 %.

Как сообщалось ранее, подрядная организация ООО «АртРемСтрой» должна была провести демонтажные работы к концу марта, а затем построить на месте снесенного дома новый на 157 квартир. На эти цели из бюджета выделили 665 млн рублей.

– Работы усложнялись на этапе демонтажа монолитных конструкций из железобетона, для чего была привлечена специализированная техника, включая башенный кран, – пояснили в Минстрое.

Сейчас на объекте работают 15 сотрудников подрядчика. Им осталось демонтировать часть конструкций дома и зачистить площадку от строительного мусора. Лишь после этого начнется работа по возведению новой многоэтажки.

17-этажный дом неподалеку от остановки «Поворотная» еще в 2005 году начало строить ООО «Домостроительная компания «Конто». Все застопорилось на моменте, когда здание было готово на 25 %. В ноябре прошлого года контракт на завершение строительства дома получила компания «АртРемСтрой». С февраля подрядчик занимается демонтажем аварийного долгостроя.