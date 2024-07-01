Владелице стало сложно посещать его из другого региона.

Владелице стало сложно посещать его из другого региона.

В Омске выставили на продажу магазин товаров для дома, который располагается по адресу: Маяковского, 15. Свой бизнес владелица готова уступить за 3 млн рублей.

– Maгaзин пpинoсит регулярную выручку от 100 дo 600 тыс. в месяц, если им заниматься. Гoтoва кoнcультиpовать и обучaть всему на пpотяжeнии 1 меcяца пoсле продaжи. В магaзине есть менeджep, котoрая тоже мoжeт вce pасcказывать на протяжении 1 месяца и помогать со всем, возможно даже приезжать в магазин. Вела дистанционно магазин примерно 1,5 года, – сообщается в объявлении на «Авито».

Продать магазин владелица решила в связи с выходом в декрет и сложностью поездок в Омск. Она отметила, что в магазине остались товары на 2,5 млн рублей, а также стеллажи, стойки, вывески.

Отметим, что по адресу: Маяковского, 15, в Омске располагается магазин посуды и декора для дома «Посудашоп».