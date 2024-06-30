На Камерной сцене с аншлагом прошли премьерные показы спектакля в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ».

На Камерной сцене с аншлагом прошли премьерные показы спектакля в постановке главного режиссера театра Георгия Цхвиравы «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ».

Накануне на Камерной сцене Омской драмы премьерой спектакля «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ», заявленном в необычном жанре – поэзоконцерт, завершился 150-й театральный сезон. Это было логично и красиво, напомним, что открылся юбилейный сезон также «поэтическим» спектаклем-мюзиклом «Магнит. Омская история» о судьбе и творчестве Аркадия Кутилова.

Перед началом действа режиссер-постановщик, главреж театра Георгий Цхвирава вышел к зрителям, чего он обычно не делает, и предупредил, что им предстоит увидеть именно спектакль, а не концерт. Поэтому не надо хлопать после исполнения каждой композиции. Хотя такое желание однозначно появлялось, зрители сумели придержать аплодисменты до финала.

Стихотворения поэтов Николая Рубцова и Бориса Рыжего очень хорошо ложатся на музыку. Песни на стихи Рубцова знают все: «Букет» («Я буду долго гнать велосипед»), «Элегия» («Стукнул по карману – не звенит. Стукнул по-другому – не слыхать…»), «Душевная» («В комнате темно, в комнате беда…»). Песни на стихи Бориса Рыжего, которого стали «раскручивать» уже после его гибели в 2001 году, тоже давно поют, и существует целый сборник.

Но в спектакле Омской драмы музыка оригинальная, которую ранее никто не слышал, – композитора Ванечка (Оркестр приватного танца). Композитор с таким необычным псевдонимом известен тем, что его оркестр – это часто непрофессиональные музыканты, а драматические актеры. Они играют не только на гитарах, духовых инструментах, перкуссиях, но и на не всегда узнаваемых музыкальных инструментах. Потому что эти инструменты придумывает сам композитор, нередко они изготовлены из подручных средств. В результате получается совершено необычное звучание, иногда просто бьющее по нервам.

У композитора Ванечка (Оркестр приватного танца), естественно, свое музыкальное «прочтение» хорошо и не очень известных поэтических строк.

Стихотворения Николая Рубцова и Бориса Рыжего, поэтов, которые не совпали по времени, но по духу, пожалуй, у них много общего, причудливым образом переплели в единую концепцию. И получилось очень органично.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Гончарук и Олег Теплоухов, актеры Артем Ильин, Леонид Калмыков, Иван Курамов и Александр Соловьев. Они показали себя не только в роли музыкантов, но и вокалистов. И это вызвало восторг и шквал оваций у зрителей. А еще было понятно, что актеры получают огромное удовольствие от того, что они творят на сцене.

По реакции зрителей и первым откликам в группе театра в VK понятно, что спектакль «зашел».

«Актеры открылись для меня по-другому, ну а про музыкальное сопровождение я вообще молчу! Так все гармонично и красиво! Браво!» «Спасибо за блистательный спектакль, за этот труд и высокий уровень мастерства. Спектакль – полифония чувств, звуков, стихов, слез, смеха и надежды! Этот фонтан стихов не просто потряс меня, зарядил, порадовал, вдохновил, сколько рифм, столько и оттенков чувств. Актерские работы – настоящие шедевры, спасибо за гармонию, суть, музыку и силу духа». «Спектакль со вкусом пива, советского детства и одиночества – все это о премьере Омской драмы «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ». «Не ожидала, что у Н. Рубцова и Б. Рыжего может быть что-то общее. А оказывается – есть! Это и извечная тоска поэта, непонятого и одинокого, и трагическая судьба (покажите мне поэта, в жизни которого не случилась трагедия!), и много чего еще, объединяющего настоящих поэтов!» «…Меня восхитило многообразие музыкальных инструментов, на которых играли актеры. То есть они не только выучили поэтический текст объемом на полтора часа непрерывной речи, но еще и сопроводили это разнообразными звуковыми вставками, песнями». «Браво, Омский драматический! Буду с нетерпением ждать других поэтических экспериментов!», – пишут зрители.

И, кстати, поэтические эксперименты, которых ждет зритель, еще будут. По словам Георгия Цхиравы, его новая работа «Рубцов/Рыжий/Риф-МЫ» – часть цикла поэтических спектаклей, который открыла постановка «Блистательный Санкт-Петербург» (по стихам поэтов Серебряного века). И впереди – продолжение этого замечательного цикла.

Фото: Омский государственный академический театр драмы