Омск-Информ
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·Общество

Муниципальное учреждение ждет частичный ремонт.

Муниципальное учреждение «Муниципальные рынки» объявило аукцион на поиск подрядчика для ремонта кровли Левобережного рынка. Начальная стоимость лота составила 17,86 млн рублей.

Подрядчика определят 16 июля. К работам необходимо приступить через 5 дней после заключения контракта. Согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит демонтировать световые фонари, разобрать кровлю рынка и систему водостока, а после сделать новую крышу.

Отметим, что Левобережный рынок заработал в 1984 году. Судя по всему, это первый его ремонт.  

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·Общество

Муниципальное учреждение ждет частичный ремонт.

Муниципальное учреждение «Муниципальные рынки» объявило аукцион на поиск подрядчика для ремонта кровли Левобережного рынка. Начальная стоимость лота составила 17,86 млн рублей.

Подрядчика определят 16 июля. К работам необходимо приступить через 5 дней после заключения контракта. Согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит демонтировать световые фонари, разобрать кровлю рынка и систему водостока, а после сделать новую крышу.

Отметим, что Левобережный рынок заработал в 1984 году. Судя по всему, это первый его ремонт.  

1146