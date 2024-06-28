Эксперты высочайшего уровня побывали на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проходила в Омске.

Эксперты высочайшего уровня побывали на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проходила в Омске.

Сегодня завершилась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Федеральный этап проходил с 24 по 28 июня. В Омск приехал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. Участников ярмарки приветствовала региональный министр труда и социального развития Ирина Варнавская. По видеосвязи к омичам обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В последний день работы на 12 канале состоялся онлайн-марафон «Работа России. Время молодых: путь выпускника». На всю страну был презентован региональный опыт по привлечению молодежи в развитие экономики региона.

Молодежь стала закрепляться в Омске

Ирина Варнавская отметила, что ей часто приходилось слышать от коллег из других регионов, что молодежь уезжает на обучение и не возвращается.

– В Омске немножко другая ситуация – 85 % выпускников школ выбирает региональные вузы и колледжи. И, конечно, у нас большое количество образовательных организаций: 22 вуза, 46 колледжей. Ежегодно около 26 тысяч выпускников выходят на рынок труда. Но только 50 % трудоустраиваются на территории Омской области. Конечно, эта тенденция нас не могла не волновать. Три года назад мы начали активную работу по вовлечению молодежи в экономику Омской области. С одной стороны, мы слышали работодателей, которые неохотно брали молодежь, не знали специфику поколения зуммеров. Часто слышали от работодателей такую фразу, что молодежь не хочет работать. Проводили стратегические сессии, круглые столы, рассказывали об особенностях сегодняшнего поколения молодежи. И мы увидели прогресс в отношении взаимодействия и движения в сторону молодежи, – поделилась Ирина Варнавская.

Она привела следующие данные. Если три года назад только 20 % вакансий на предприятиях готовы были замещать молодыми кадрами, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Эта цифра выросла до 60 %.

Выяснилось, что молодежь была не очень знакома с омскими работодателями. Поэтому было много сделано, чтобы исправить эту ситуацию. Модернизированные площадки проекта «Работа России» стали коммуникативным пространством по неформальному взаимодействию с молодежью.

Ирина Варнавская упомянула профориентационный проект «Трамплин», который стал визитной карточкой Омска. Также стали популярными профориентационные туры. К примеру, этой весной неделя без турникетов заинтересовала 25 тысяч детей и их родителей – они побывали на различных промышленных предприятиях Омска.

– Ситуация меняется, мы видим снижение миграционного потока. За прошлый год практически в 2 раза – с 10 до 5 тысяч человек. Мы видим перспективу и улучшение показателей по молодежному трудоустройству. Ежегодно оно увеличивается на 5 %. В планах организация работы молодежного кадрового центра совместно с проектом «Россия – страна возможностей». И это будет способствовать закреплению молодежи в Омской области, – уверена Ирина Варнавская.

На марафоне шла речь о ранней профориентации, закреплении студентов на предприятиях еще во время учебы – на 3-4-х курсах.

Рынок труда – это рынок соискателя

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков на телемарафоне рассказал об основных трендах на рынке занятости.

– За последние годы ситуация на российском рынке труда изменилась кардинально. Сейчас уровень безработицы составляет 2,6 % – это исторический минимум. Число активных актуальных предложений по работе с 2018 года увеличилось более чем в 3 раза. Мы наблюдаем взрывной рост российской экономики, прежде всего реального ее сектора. Ситуацию на рынке труда мы сегодня характеризуем одним словом – это рынок соискателя. И в этой ситуации требуются новые, более точные таргетированные инструменты, для того чтобы обеспечить кадровые проблемы растущей экономики. А с другой стороны, обеспечить наших абитуриентов действенными инструментами, возможностями осмысленного выбора своего трудового пути, – отметил Михаил Иванков.

По его словам, количество вакансий на портале «Работа России» выросло более чем в 3 раза, и сейчас оно превышает 2 миллиона. При этом 30 % актуальных вакансий приходится на реальный сектор экономики – на промышленные производственные предприятия. Происходит взрывной рост в обрабатывающем производстве, идет развитие импортозамещения, рост строительства за счет реализации новых инфраструктурных объектов, что тянет за собой рост связанного производства.

Прослеживается тенденция к снижению занятости в низкоквалифицированном сегменте в результате развития технологий, робототехники и повышение доли работников квалифицированного труда. Сегодня экономике нужны люди труда, инженерных специальностей с высшим образованием и операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики, токари со средним.

Михаил Иванков привел цифры по росту заработной платы в производственном секторе на 2024 год (по отношению к 2018-му) в более чем 3 раза, а если быть точными – на 307 %.

Стране нужны инженеры и технари

Как же выбрать такое направление, чтобы реализоваться и иметь материальные блага?

– Производственно-промышленный сектор стал и будет оставаться в перспективе драйвером занятости. Мы видим спрос на молодых специалистов, в первую очередь, в сфере промпроизводства. Для молодых людей – очень важно сделать осмысленный и правильный выбор, – рассуждает Иванков. – На основе серьезного мониторинга было выявлено, что рост заработной платы быстрее всего происходит для тех, кто выбрал инженерные специальности. И им проще трудоустроиться, чем, к примеру, экономистам и юристам. Причем у последних гораздо меньше шансов найти высокооплачиваемую работу.

Еще одна тенденция: сегодня необязательно уезжать куда-то, чтобы получить востребованную профессию. Иванкой привел пример ОмГТУ, где уровень трудоустройства выпускников 87 %, это выше, чем в целом по стране.

Добавим, что Омск неслучайно был выбран в качестве площадки для федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Региональный этап в апреле этого года показал очень высокий уровень трудоустройства. Из 11 тысяч соискателей 4,5 нашли себе работу буквально сразу.

Подобные мероприятия будут проводиться и впредь. Эффект от них ощутимый.