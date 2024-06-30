Все свои страхи стоит выплеснуть на бумагу. Этот процесс сможет успокоить и придать сил. Есть и еще пара техник.

Все свои страхи стоит выплеснуть на бумагу. Этот процесс сможет успокоить и придать сил. Есть и еще пара техник.

Первые морщинки или седые волоски – явление естественное и безобидное. И тем не менее многих мужчин и женщин это очень расстраивает и тревожит. У некоторых начинает развиваться настоящий страх старения. С ним необходимо бороться.

Для начала, как бы трудно это ни было, но придется признать, что старение неизбежно, и принять его. Затем, как советует психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева, стоит вооружиться ручкой и бумагой.

– Нужно выписать на бумагу в одну колонку все свои страхи и затем перечитать их. Затем во вторую колонку необходимо выписать преимущества взросления и свои достижения – и также все перечитать. Процесс может быть болезненным, но проживание этого страха принесет успокоение и даст энергию. Для вдохновения также можно найти для себя примеры людей, которые принимают свои возрастные изменения, ведут активную жизнь и заботятся о себе, – рассказала психолог «Ленте.ру».

Себя при этом нужно принимать как целостную личность, ведь человек – это больше, чем просто тело, мысли и социальные роли. Но на себе любимом концентрироваться тоже не стоит: нужно общаться с интересными людьми, искать новые увлечения, развиваться в работе.

Принять неизбежность старения поможет визуализация. Дарья Яушева советует задуматься, сколько раз в день человек себя критикует и за что. Когда это выявится, нужно представить, какой тяжелый груз приходится нести, а затем визуализировать, что сбрасываешь его с плеч и сказать слова поддержки в свой адрес.