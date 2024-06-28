Если на поезд распроданы все билеты, возможность уехать на нем все равно сохраняется. Можно встать в лист ожидания.

Если на поезд распроданы все билеты, возможность уехать на нем все равно сохраняется. Можно встать в лист ожидания.

Компания «РЖД» объявила о запуске нового онлайн-сервиса – «Лист ожидания». Он позволяет купить билеты на поезда дальнего следования, даже если они закончились в продаже. Ведь кто-то может сдать билет либо к поезду прицепят дополнительный вагон.

Воспользоваться услугой «Лист ожидания» просто:

Если при обращении к нашему сайту или веб-приложению пассажир не видит билетов на нужный поезд, то необходимо нажать кнопку «Заявка в лист ожидания», которая появляется, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны. Происходит автоматическое заполнение полей: маршрут, дата отправления, номер поезда. Далее пассажир самостоятельно вносит в заявку тип вагона, количество мест и требования к ним (любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке), персональные данные пассажиров, контактные данные (email/телефон – для оповещения о статусе заявки). При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу, пользователю поступает уведомление и ссылка для оплаты билетов в течение двух часов. Если за это время билеты не будут оплачены, бронь аннулируется и система предложит эти места следующим пассажирам. Отменить заявку, посмотреть статус или перейти к оплате по ней можно из личного кабинета пассажира.

Как сообщает официальный телеграм-канал перевозчика, в перспективе «Лист ожидания» появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (сейчас там доступна опция «Отслеживание билетов»).