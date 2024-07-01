Для новых вкладчиков доходность составит 18,5 % годовых в национальной валюте и 6,5 % – в юанях.

Для новых вкладчиков доходность составит 18,5 % годовых в национальной валюте и 6,5 % – в юанях.

С 27 июня ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов и запустил новый ВТБ-вклад. Для новых вкладчиков и при размещении новых денежных средств на депозите максимальная доходность составит 18,5 % годовых в рублях и 6,5 % годовых в китайских юанях. Повышенную ставку также получат нынешние клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ, а также иные средства из других банков.

Открыть вклад можно на срок от 3 месяцев до 3 лет в офисах банка, в ВТБ Онлайн и банкоматах. Минимальная сумма депозита от 10 тыс. рублей или 1 тыс. юаней в ВТБ Онлайн. Клиент самостоятельно настраивает опции пополнения, снятия и периодичность выплаты процентов.

– Высокий уровень ключевой ставки Центробанка РФ позволяет сохранить выгодную доходность по сберегательным рублевым инструментам. Однако мы видим и значительный спрос на депозиты в юанях, который стимулируют устойчивость китайской национальной валюты и ее развитие в международных расчетах. ВТБ – один из признанных лидеров рынка сбережений, мы обеспечиваем как надежность вложений, так и одни из лучших ставок на рынке: до 18,5 % в рублях и до 6,5 % в юанях. Это приводит к ощутимым результатам: рублевые пассивы увеличились более чем на 1,2 триллиона с начала года, рублевый портфель превысил 7,5 триллиона рублей. Портфель розничных пассивов в юанях вырос на 21 % и составляет 15,7 миллиарда единиц китайской валюты, – рассказал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Подробнее об условиях можно узнать в специальном разделе сайта ВТБ.

Продуктовые предложения ВТБ также доступны клиентам «Открытия»: до конца года им доступен онлайн-переход по полностью защищенным дистанционным каналам; также они могут совершить переход, лично придя в офис. Для клиентов «Открытия» в ВТБ действуют и специальные предложения по сберегательным продуктам.

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