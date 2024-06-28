Не обращая внимания на продавца, мужчина разбил молотком витрину и взял два планшета с золотыми изделиями.

Не обращая внимания на продавца, мужчина разбил молотком витрину и взял два планшета с золотыми изделиями.

Октябрьский суд Омска вынес приговор по уголовному делу двоих жителей города, которые прошлой осенью ограбили ювелирный магазин на улице Кирова. Действовали преступники уверенно и жестко.

Сообщники оделись в камуфляжные костюмы и балаклавы, взяли молоток и вечером 8 октября 2023 года подъехали к ювелирному салону на первом этаже торгового центра на улице. Один остался ждать в машине, второй зашел в магазин и, не обращая внимания на продавца, разбил молотком стеклянную витрину и похитил два планшета с золотыми изделиями на общую сумму 1,7 млн рублей.

– Мужчины с места происшествия скрылись, сдав в дальнейшем драгоценности в ломбардах в других регионах России, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Преступников нашли и задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный в особо крупном размере). Суд приговорил обоих к 6 годам строгого режима.