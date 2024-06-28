Такую сумму с июля придется отдать за безлимитный проезд на месяц.

Такую сумму с июля придется отдать за безлимитный проезд на месяц.

Рост стоимости проезда в общественном транспорте Омска сразу на 10 рублей привел к значительному повышению стоимости проездных билетов. Так, с июля безлимитный общегражданский проездной на месяц будет стоить не 2100 рублей, как сейчас, а 2940 рублей. Рост составит 40 %.

Аналогично увеличится стоимость проездного на 60 поездок – с 1500 до 2100 рублей. Школьные проездные на месяц подорожают до 1300 рублей. Сейчас они стоят 800 рублей.

Стоимость проезда в омских автобусах, троллейбусах и трамваях изменится с 1 июля. Это происходит впервые с 2019 года.