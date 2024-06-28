Спасатели призывают не лезть в воду в несанкционированных местах. Есть 10 оборудованных мест для купания.

Спасатели призывают не лезть в воду в несанкционированных местах. Есть 10 оборудованных мест для купания.

Накануне жарких выходных спасатели призвали не купаться на «диких» пляжах. Дно там не обследовано, возможны ямы и обрывы. В июне нынешнего года в таких местах уже утонули 9 человек, из них двое несовершеннолетних. При этом на официальных пляжах никто не погиб в воде.

Поэтому сотрудники МЧС призвали отдыхать сугубо на 10 официальных пляжах, где есть кабинки для переодевания, душ, обследованное дно и самое главное – дежурят спасатели.

Это, в частности, Центральный пляж за стадионом «Динамо», Куйбышевский пляж, Кировский, Первомайский, Советский пляжи, зона отдыха на «Зеленом острове». В области это санаторий «Колос» в поселке Красноярка, пляж в поселке Новая Ракитинка в Омском районе, пляж в Ачаире и пляж «Разлив» в Тюкалинске. При этом в специально оборудованных местах следует соблюдать правила безопасности на воде.